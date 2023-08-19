У розвідці Латвії вважають, що режим Путіна стабільний, а протести – малоймовірні

Латвійські спецслужби вважають, що наразі режим Владіміра Путіна виглядає стабільним, а протести у Росії малоймовірні, хоч і не виключені — «Європейська правда» з посиланням на Delfi

Своїми оцінками у звіті подилилося Бюро із захисту Конституції (SAB), що має функції служби безпеки і здійснює функції розвідки та контррозвідки.

SAB зазначає, що режим Кремля залишається стабільним, але за ситуацією потрібно постійно стежити.

Також відомство відзначає «зростання соціально-політичної апатії» у російському суспільстві. «Цю тенденцію можна бачити і в соцопитуваннях: російське суспільство виявляє обережність, особливо якщо думка не співпадає з основною політичною лінією», – зазначають у звіті, наводячи приклад, як різниться «підтримка спецоперації» залежно від того, як ставлять запитання.

SAB відзначає, що заколот ПВК «Вагнер» не мав помітного негативного впливу на публічну оцінку режиму Путіна, але є підстави вважати, що знизилася підтримка лідера «Вагнера».

«До заколоту Пригожина підтримувала майже половина росіян, а після – лише п’ята частина. Водночас, підтримка позиції Міноборони Росії зросла у кілька разів: якщо до повстання її підтримувала лише десята частина населення, після повстання показник наблизився до двох п’ятих», – зазначають у звіті.