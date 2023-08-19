У центр Чернігова прилетіла російська балістична ракета

Про це поінформував голова Чернігіської військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

«Ворог обстріляв центр Чернігова. Ймовірно, балістична ракет», — заявив він об 11:41.

За даними «Суспільне Чернігів», на місці удару є поранені та загиблі люди.