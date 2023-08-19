Про це поінформував голова Чернігіської військової адміністрації В’ячеслав Чаус.
«Ворог обстріляв центр Чернігова. Ймовірно, балістична ракет», — заявив він об 11:41.
За даними «Суспільне Чернігів», на місці удару є поранені та загиблі люди.
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У центр Чернігова прилетіла російська балістична ракета
Про це поінформував голова Чернігіської військової адміністрації В’ячеслав Чаус.
«Ворог обстріляв центр Чернігова. Ймовірно, балістична ракет», — заявив він об 11:41.
За даними «Суспільне Чернігів», на місці удару є поранені та загиблі люди.
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