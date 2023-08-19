Санду: Перемога України може допомогти вирішити питання Придністров’я

Після перемоги України у війні з Росією може з’явитись геополітична можливість вирішення конфлікту в Придністров’ї.

Про це заявила президентка Молдови Майя Санду, передає RadioMoldova.

Вона заявила, що їхня країна живе у мирі завдяки українській армії, крім того, Молдова зі свого боку зробила все, щоб «не допустити втягування її у війну, зберегти порядок та мир у їхньому суспільстві»

«Ми зацікавлені у врегулюванні придністровського конфлікту, і я ще раз повторюю, що рішення, які ми бачимо, лише мирні, і, можливо, коли Україна переможе у цій війні та поверне свої території, з’явиться геополітична можливість, яка дозволить нам врегулювати конфлікт мирним шляхом», — сказала Санду.

Вона зазначила, що питання реінтеграції Придністров’я має відбутися так, щоб це не призвело до «подальшого послаблення молдовської держави та демократичних процесів».