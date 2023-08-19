Повітряні сили за ніч знищили 15 «шахедів»

Про це в telegram повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

«У ніч на 19 серпня росіяни атакували Україну з північного напрямку ударними БпЛА Shahed-136/131. Усього було випущено 17 ударних дронів з району Курська. У північних та центральних, а також в західних областях України працювала протиповітряна оборона», — зазначається у дописі.

Водночас наголошується, що силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 15 ворожих безпілотників.

«За минулу добу, 18 серпня, протиповітряній обороні вдалось знищити шість російських безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня різних типів та один ударний типу «Ланцет». Авіація Повітряних сил за минулу добу завдала понад 10 групових ударів по об’єктах, районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога», — підсумовується у повідомленні.