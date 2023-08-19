 
 
  »

Боррель: Росія – бензоколонка з атомною бомбою

Боррель: Росія – бензоколонка з атомною бомбою
Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що Росія не зможе досягти успіху у війні проти України та не має такої ваги у світі, як Китай — Боррель в інтерв’ю іспанській газеті El Pais, «Європейська правда»

Топ-дипломат ЄС зауважив, що російський президент Владімір Путін, вирішивши розпочати повномасштабне вторгнення в Україну, «майже в усьому помилявся» – зокрема в здатності контролювати країни Євросоюзу через енергетичну залежність.

«Путін збирається пожертвувати своїм народом і своєю армією заради свого особистого й політичного виживання, і саме тому так важко вести переговори про мир».

Водночас Боррель позитивно оцінив останні переговори щодо української «формули миру» в Саудівській Аравії, завваживши участь у них Китаю: «Хоча Китай ніколи не скаже прямо, що він зменшує свою підтримку Росії або сприяє її явній поразці. Пекін зовсім не влаштовує нинішня ситуація. Щонайменше – згадками про ядерну зброю».

Коментуючи політику Євросоюзу щодо Китаю і виклики, які вона порушує, Боррель зазначив, що неможливо порівнювати Пекін і Москву.

«Перш за все, Китай – це не Росія. Китай – реальний геополітичний актор, тоді як Росія – економічний карлик, як бензоколонка, власник якої має атомну бомбу», – пізніше зазначив Боррель, перефразувавши відомий вираз покійного американського сенатора Джона Маккейна.

19 августа, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  