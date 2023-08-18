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ЗСУ поповнили обмінний фонд на понад 200 окупантів за останні тижні – розвідка

Протягом останніх тижнів кількість російських військовополонених в Україні збільшилася на понад 200 людей, кожний п′ятий здався добровільно — «Інтерфакс-України» з посиланням на представника ГУР Андрія Юсова

«Лише за декілька тижнів активних дій українських Сил безпеки і оборони як оборонних, так і наступальних на понад 200 російських військовополонених росіян збільшився наш обмінний фонд».

За словами представника розвідки, це означає, що «повертати наших буде легше й активніше».

Також Юсов додав, що кожен п’ятий окупант із цієї кількості здався добровільно. При цьому щодня троє-п’ятеро російських військових здаються в полон за державною програмою «Хочу жить».

18 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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