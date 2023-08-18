ЗСУ, ймовірно, застосували в Урожайному аналоги касетних снарядів США – СNN

Коли у Міноборони України зранку середи підтвердили звільнення Урожайного, знімальна група CNN була разом з 35-ю бригадою морської піхоти біля околиць села. Російські війська масовано обстрілювали українців.

CNN посилається на кадри з дрону, на яких видно, як десятки російських військових тікають на південь від села. За словами двох експертів з озброєнь, які переглянули відеозаписи, росіян обстріляли під час втечі, подекуди, імовірно, касетними боєприпасами. Експерти говорили на умовах анонімності.

Командир штурмової роти із позивним Дикий розповів, що багато росіян загинули саме під час втечі.

СNN повідомляє, що на відеозаписах видно, як десятки російських військових біжать відкритою дорогою. Ймовірно, вони були змушені бігти по асфальту, оскільки прилеглі поля і лісосмуги були заміновані. Росіяни також збиралися у великій кількості в будинках, які потім були обстріляні артилерією.

Дикий повідомив, що ЗСУ використали міномети і танки, однак не став коментувати можливе застосування касетних боєприпасів. Українські військові підтвердили, що американська зброя використовується на фронті, але відмовилися надати подробиці.