Замах на заступника голови Державної податкової служби України: Євген Сокур врятований від нападу

Стався замах на життя заступника голови Державної податкової служби України, Євгена Сокура. Інцидент стався 17 серпня о 07:50 за місцевим часом у центрі міста. Подробиці події надав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, Данило Гетманцев, через свій канал у телеграмі.

За словами Гетманцева, інформація про замах на Євгена Сокура надходила вже з попереднього дня, проте правоохоронні органи просили утриматися від розголошення цієї інформації до ранку. Зараз, знаючи всі деталі, він вирішив оприлюднити подію. Нападниками були затримані працівники Служби карного розшуку, і вони надають важливі покази, що можуть розкрити замовників цього замаху.

Судячи зі слів Гетманцева, замовниками атаки стали особи, втративши свої бізнеси та перейшли межу законності. Вчинений замах є вказівником на те, що в Україні продовжують існувати складні проблеми в сфері бізнесу та державного управління, а підходи до вирішення конфліктів можуть призвести до насильницьких актів.

Євгену Сокуру, завдяки діям працівників Служби карного розшуку, вдалося уникнути загрози для свого життя. Наразі розслідування активно триває, і деякі деталі ще підлягають уточненню. Правоохоронні органи роблять все можливе, щоб розкрити всі аспекти цього інциденту та притягнути винних до відповідальності.