Які ікони потрібно мати вдома?

Вдома, у кожного православного, повинні бути ікони, але найголовнішою з них є Господа нашого Ісуса Христа та обов’язково хрест. Це найголовніша ікона для кожного християнина. Також оселя не буде захищена, якщо в неї не буде ікони Божої матері, яка захищає від напастей та оберігає здоров’я, тому купити ікону завжди буде гарною ідеєю. Але не треба мати дуже багато ікон, краще ставити, або вішати ті, яким регулярно молитесь. В іконостас не можна ставити фото живих та померлих близьких, це треба пам’ятати.

Де розмістити ікону

У ранішні часи, ікони розміщували у святому куту, зверху, яке ще називали небесним. Та й сьогодні краще виділити для іконостаса зручний кут, або частину стіни, навіть якщо це, вимагає перестановки. Треба враховувати, що під час молитви, або на свята, перед іконами запалюють лампадку чи свічку. Вони мають здатність коптити й це треба враховувати обов’язково. Ікону не ставлять на пусту поверхню, під неї кладуть спеціальну серветку вишивану, або мереживо.

Якщо в оселі немає можливості розмістити іконостас у куту, образи можна поставити на полиці для книжок, невеликому серванті, або комоді. Обираючи перший варіант, зверніть увагу, яка література стоїть поряд. Іноді краще закрити, або прибрати ті твори, які не відповідають духовності. Також краще прибрати такі речі:

фарфорових звірят та інші сумнівні фігурки;

сервізи;

побутові прикраси;

годинники;

картини та фотографії.

Такі речі краще розміщувати десь осторонь та бажано нижче, ніж знаходяться ікони. Бо у давнину заборонялося будувати будь-які приміщення вищі храмів. Також не можна розміщувати образи над телевізором, або поруч із ним.

Як вішати ікону

У будинку, де декілька кімнат, виникає питання, де розмістити іконостас. Тут немає ніяких заборон, чи правил, треба просто зрозуміти, що людина молиться там, де спить, бо деякі молитви, читаються на ніч.Також не забувайте, що читаючи молитву, вам потрібно усамітнення, тож спальня буде кращим місцем для розміщення тих образів, перед яким читаються ранкові та вечірні молитви.

У дитячій кімнаті, краще теж мати ікону до якої маленька дитина не зможе дотягнутися, але буде бачити. Малюки по своєму звертаються до Бога, крім того, кожна свята ікона чудотворна.

У вітальні, найчастіше збирається вся сім’я, де проходять трапези та без святого образу не обійтись.Також на кухні бажано теж мати ікону, бо перед куштуванням їжі, треба вимовляти молитву, дивлячись на образ.