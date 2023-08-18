Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 256 510 військових

Про це йдеться у фейсбуці Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 256 510 (+460) осіб ліквідовано
- танків ‒ 4332 (+3)
- бойових броньованих машин ‒ 8410 (+12)
- артилерійських систем – 5193 (+24)
- РСЗВ – 714 (+0)
- засобів ППО ‒ 486 (+0)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 316 (+2)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4276 (+4)
- крилатих ракет ‒ 1406 (+0)
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7658 (+17)
- спеціальної техніки ‒ 783 (+10)
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