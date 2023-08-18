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Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 256 510 військових

Про це йдеться у фейсбуці Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 256 510 (+460) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 4332 (+3)
  • бойових броньованих машин ‒ 8410 (+12)
  • артилерійських систем – 5193 (+24)
  • РСЗВ – 714 (+0)
  • засобів ППО ‒ 486 (+0)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 316 (+2)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4276 (+4)
  • крилатих ракет ‒ 1406 (+0)
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7658 (+17)
  • спеціальної техніки ‒ 783 (+10)
18 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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