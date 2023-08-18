Грузовое судно успешно добралось из Украины в Стамбул несмотря на блокаду России Росії пропонують заморозити війну в Україні вздовж нинішньої лінії фронту, — ISW » Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 256 510 військових Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 256 510 військових. Протягом 17 серпня росіяни безуспішно здійснювали наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках Про це йдеться у фейсбуці Генштабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 256 510 (+460) осіб ліквідовано

танків ‒ 4332 (+3)

бойових броньованих машин ‒ 8410 (+12)

артилерійських систем – 5193 (+24)

РСЗВ – 714 (+0)

засобів ППО ‒ 486 (+0)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 316 (+2)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4276 (+4)

крилатих ракет ‒ 1406 (+0)

кораблів /катерів ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 7658 (+17)

спеціальної техніки ‒ 783 (+10)