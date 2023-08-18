Великий прорив ЗСУ буде восени – Forbes

Досягнення України у війни неймовірні. Збройні сили просуваються вперед та готують підґрунтя для великого прориву восени.
Завдання буде монументальним. Навіть якщо Україна залучить до контрнаступу усіх до останнього солдата, просуватися вперед буде важко через багатошарові та потужні оборонні лінії росіян, пише Forbes.
“Якщо Україна зможе прорватися цієї осені, прорватися до Азова і, можливо, захопити Крим, то вона зробить щось грандіозне – різко скоротить фронт бойових дій”, – йдеться в матеріалі.
“Наразі жодна інша армія у світі не використовує таку різноманітність радянського, трофейного російського та західного озброєння. Викликом є навіть постачання боєприпасів. А крім того треба підтримувати всю цю техніку в бойовому стані. І попри це Україна розв’язує логістичні питання набагато краще, ніж міг би собі уявити будь-який аналітик”, – зазначає видання.
Видання наголошує, що необхідно збільшити обсяги допомоги Україні.
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