У Литві допускають закриття кордону з Росією

Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте не виключила можливості закриття кордону з Російською Федерацією — Білотайте в інтерв’ю LRT, цитує «Європейська правда»

«У нас була зустріч з головою Державної прикордонної служби, і ми всією командою обговорювали не тільки закриття кордону з Білоруссю, а й інші варіанти, зокрема, закриття кордону з Російською Федерацією, тому що можуть бути різні загрози, і ми повинні бути готові».

Водночас Білотайте додала, що наразі важко сказати, чи буде кордон з РФ автоматично закритий у разі повного закриття кордону з Білоруссю.

«На даному етапі я маю сказати, що ми не маємо реальних загроз, але ми бачимо, що існують певні ризики, що можуть бути різні провокації», – заявила міністерка.