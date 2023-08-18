У буферній зоні Кіпру атакували представників ООН

Турки-кіпріоти атакували миротворців ООН, які перешкоджали суперечливому будівництву дороги у буферній зоні.

Про це повідомила місія ООН на острові.

Буферна зона фактично є територією, що належить Республіці Кіпр. Вона вважає турецьку військову присутність на острові з часів війни 1974 року окупацією.

На відео від очевидців зафіксований таран позашляховиків ООН бульдозером.

«Загрози безпеці миротворців ООН та пошкодження майна ООН – неприйнятні», – заявили в UNFICYP.

У четвер місія Організації Об’єднаних Націй застерегла владу ТРПК від “несанкціонованого будівництва в межах буферної зони ООН”.

«Миротворчі сили Організації об’єднаних націй на Кіпрі засуджують напади на миротворців ООН і пошкодження транспортних засобів ООН персоналом з турецько-кіпрської сторони сьогодні вранці», – йдеться в заяві UNFICYP.

У заяві йдеться про те, що інцидент стався в буферній зоні поблизу Піли, єдиного села, де греки-кіпріоти й кіпріоти-турки живуть пліч-о-пліч.