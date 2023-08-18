Туреччина збудує другий корвет для потреб ВМС України

«В Туреччині за участі начальника штабу Військово-морських сил ЗС України віце-адмірала Андрія Тарасова у складі делегації Міністерства оборони України на чолі із заступником міністра оборони України Володимиром Гавриловим відбулась церемонія закладки другого корабля класу «корвет» для потреб Військово-морських сил Збройних Сил України».

Згідно існуючим домовленостям це вже другий корвет який будується Туреччиною для потреб ВМС.

Повідомляється, що всі роботи здійснюється вчасно відповідно графіків та укладених договорів.