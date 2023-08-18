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Туреччина збудує другий корвет для потреб ВМС України

Туреччина збудує другий корвет для потреб ВМС України
Туреччина збудує другий корвет типу «Ada» для потреб Військово-морських сил ЗСУ, закладка корабля відбулась на одному з суднобудівних підприємств у Стамбулі — пресслужба ВМС

«В Туреччині за участі начальника штабу Військово-морських сил ЗС України віце-адмірала Андрія Тарасова у складі делегації Міністерства оборони України на чолі із заступником міністра оборони України Володимиром Гавриловим відбулась церемонія закладки другого корабля класу «корвет» для потреб Військово-морських сил Збройних Сил України».

Згідно існуючим домовленостям це вже другий корвет який будується Туреччиною для потреб ВМС.

Повідомляється, що всі роботи здійснюється вчасно відповідно графіків та укладених договорів.

18 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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