Столтенберг запевнив, що партнери на крок ближче до рішення по F16

Про це інформує норвезьке видання Dagsavisen з посиланням на заяву Столтенберга.

На запитання, чи є якісь обмеження на тип зброї, яку країни НАТО постачатимуть Україні, генсек Північноатлантичного альянсу відповів: «Звичайно, ми завжди повинні думати, яку зброю ми даємо. Ми бачили розвиток типу зброї, необхідної у зв’язку з розвитком війни».

Столтенберг наголосив, що надавати Україні сучасні винищувачі нині доцільно.

«Це цілком можливо. Ми домовилися розпочати підготовку пілотів. Але це окреме рішення, яке потрібне, перш ніж ми поставимо сучасні винищувачі. Ми стали на крок ближче до надання такого типу зброї, але пізніше», — відповів генеральний секретар.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба відзначив, що зараз над питанням щодо F-16 дуже активно працюють і припустив, що «незабаром будуть хороші новини».

«Пілоти з тренувань повернуться і літаки теж прибудуть – це буде синхронізований процес. На цьому тижні — три дні у президента щодня наради та розмови про пришвидшення цього процесу і скажу дипломатично: я думаю, незабаром будуть хороші новини», — коротко сказав він.