США: Победа в войне означает «полный» уход России из Украины

Госдепартамент США заявил, что победа в войне в Украине означает «полный» уход России из этой страны.

Представитель Госдепартамента Видант Пател сделал это заявление в связи с 32-й годовщиной провозглашения независимости Украины от Советского Союза, которая будет отмечаться на следующей неделе.

«Торжества этого года будут иметь для украинцев оттенок горечи, потому что последние 18 месяцев они сталкиваются с натиском жестоких атак российского правительства», – сказал Пател.

«Помимо непрекращающихся бомбардировок Кремль также занимается систематическими похищениями и насильственными депортациями тысяч украинских детей, – продолжил он. – И все же, столкнувшись с подобной жестокостью, украинцы ответили на нее, продолжая поддерживать оборону страны и вдохновляя мир своим необычайным мужеством и преданностью свободе».

«Сейчас, когда мы приближаемся к 18-месячной отметке российского вторжения в Украину, давайте вспомним слова президента [США Джо] Байдена о том, что победа в войне в Украине заключается в полном уходе России из Украины, – продолжил Пател. – И в то время как мы поддерживаем усилия по достижению справедливого и прочного мира, Украина есть и будет независимой, суверенной, демократической и процветающей страной».

Представитель Госдепартамента указал, что США вместе со своими союзниками и партнерами, «будут и дальше поддерживать Украину столько, сколько потребуется, чтобы Украина могла защищать себя от российской агрессии и оказалась в наиболее сильной позиции за столом переговоров, когда придет время».