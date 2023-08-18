Розвідка США вважає, що ЗСУ не досягнуть ключової мети наступу – WP

Американська розвідка вважає, що Україна не досягне ключової мети наступу – Мелітополя; українське командування вирішило зменшити втрати на полі бою, незважаючи очікування західних союзників — The Washington Post із посиланням на співбесідників, знайомих з «секретним прогнозом» американської розвідки, українських, американських і європейських урядовців, які говорили на умовах анонімності

Як стверджують джерела видання, за оцінками американської розвідки, Україна не зможе досягти міста Мелітополь. Таким чином, якщо прогноз справдиться, Україна не виконає головну мету наступу – розірвати сухопутний коридор Росії з окупованим Кримом.

«Така похмура оцінка ґрунтується на здатності Росії захищати окуповану територію за допомогою фаланги мінних полів і окопів, і, ймовірно, спонукатиме Київ і західні столиці звинувачувати один одного в тому, чому наступ, на який було витрачено десятки мільярдів доларів західного озброєння і військової техніки, не досягнув своїх цілей».

За словами американських посадовців, українські війська, які просуваються до Мелітополя з села Роботине, розташованого більш ніж за 50 миль (близько 80 км — ред.) від міста, залишатимуться за кілька миль від нього. Офіс директора Національної розвідки США відмовився від коментарів.

Мелітополь має вирішальне значення для українського наступу, оскільки вважається воротами до Криму. Місто знаходиться на перетині двох важливих автомагістралей і залізничної лінії, які дозволяють Росії перекидати військових і техніку з півострова на інші окуповані території на півдні України.