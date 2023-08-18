Росії пропонують заморозити війну в Україні вздовж нинішньої лінії фронту, — ISW

Командир террористичного батальйону «Восток», діючого на окупованій території Донецької області, Олександр Ходаковський, висловив ідею про замороження війни. Ця пропозиція набула ваги після спроби збройного заколоту фінансиста приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина та після останнього звільнення українцями населеного пункту Урожайне.

Згідно з новим звітом Інституту вивчення війни (ISW), Ходаковський висловив думку, що Росія не може перемогти Україну військовими засобами у найближчий час. Він навіть застеріг, що російські війська можуть зустріти труднощі при спробі захопити додаткові українські міста. Такий підхід схожий на коментарі Пригожина, висловлені у квітні цього року.

За словами Ходаковського, Росія могла бити Україну лише у разі постійного ведення війни, що вже непрактично. Він відзначив, що ймовірніше Росія повинна звернутись до «перемир’я», створюючи при цьому ситуацію «ні миру, ні війни». Такий стан, за його припущеннями, дозволить Росії здобути більший вплив на Україну, ніж це можливо зараз під час активної «Спеціальної військової операції».

Експерти з Інституту вивчення війни відзначають, що ця нова наративна стратегія може бути пов’язана з нещодавніми українськими досягненнями на полі бою та слабкістю російської оборони в околицях кордону Донецько-Запорізької областей. Відзначаючи погіршення ситуації Росії після останнього визволення Урожайного, Ходаковський, за висновком аналітиків, активно вводить новий наратив у російський інформаційний простір в інтересах фракції, що прагне заморозити конфлікт.

Звіт також зазначає, що після звільнення Ігоря Гіркіна та закликів до продовження боротьби від інших російських сторонників, пропозиція Ходаковського стала більш актуальною. При цьому обговорення цього наративу стихло через відсутність активних виступів Пригожина.

Висновок ISW полягає в тому, що зміни в підході Ходаковського можуть відображати загострення внутрішньополітичних та військових тисків на російське керівництво. Ця нова динаміка може вплинути на подальший хід конфлікту в Україні та визначити нові напрямки розвитку на міжнародній арені.