Прогноз погоди на вихідні 19–20 серпня: по всій Україні спека

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних у всіх регіонах країни буде дуже спекотною та переважно сонячною. Короткочасні дощі пройдуть лише у західних, деяких центральних і північних областях.

Погода у суботу 19 серпня

У суботу на півдні та південному сході країни температура вдень сягатиме +35 °С, на сході, півночі та в центрі — +31…+33 °С. На заході буде трохи легше — +27…+29 °С, пройдуть короткочасні дощі з грозами.

У таку спекотну погоду намагайтеся носити одяг із натуральних світлих тканин і випивати за день не менше ніж 2,5 л води. Також лікарі радять їсти менше смаженої, жирної та солодкої їжі, більше овочів і фруктів, а в найспекотніші години (11:00–15:00) перебувати в приміщенні з кондиціонером.

Погода в неділю 20 серпня

Наприкінці тижня погода не зміниться. У Львові та на заході країни повітря прогріється до +27…+29 °С, на півночі та в центрі — до +30…33 °С. Найспекотніше буде на півдні, сході та південному сході — до +34…+36 °С. Короткочасні дощі з грозами пройдуть у всіх західних та північних областях.

Погода в понеділок 21 серпня

Новий тиждень також розпочнеться з виснажливої спеки — носіть головні убори та відмовтеся від інтенсивних тренувань на вулиці. На сході, півдні та в центрі очікується до +33…+35 °С, на півночі — +29…+31 °С, у західних областях — до +27…+29 °С. У більшості регіонів погода на початку тижня буде ясною, невеликі дощі можливі лише у центральних та північних областях.

Про що ще попереджають синоптики?

По всій Україні активно цвітуть полин та амброзія. Якщо у вас є схильність до алергії, рекомендуємо обмежити виїзди на природу та виходи на вулицю у вітряну погоду. Лікарі радять провітрювати приміщення тільки ввечері або після дощу, частіше приймати душ і промивати ніс сольовими розчинами, а також перейти наприкінці серпня та у вересні на гіпоалергенну дієту.

Мешканцям Київської, Житомирської, Вінницької, Кіровоградської, Одеської, Черкаської, Чернігівської, Харківської, Донецької всіх західних областей та Криму 19–20 серпня варто бути уважними у поводженні з вогнем на природі. У цих регіонах очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Народні прикмети та вірування

Наші пращури вважали, що дощова погода 19 серпня, на Яблучний Спас, передвіщала суворі морози, а спекотна — малосніжну та теплу зиму.

20 серпня, на Пимена, ходили дивитись на дубові крони. Якщо на них було багато жолудів, чекали на теплу зиму. А якщо цього дня бачили в небі журавлиний ключ, готувалися до ранньої холодної осені.