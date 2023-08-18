МЗС Данії підтвердило, що отримало від США схвалення на відправку Україні F-16

Про це передає TV 2.

За його словами, Данія направила Сполученим Штатам запит щодо постачання літаків Україні і отримала від Вашингтона «дружню відповідь».

«Я можу підтвердити, що між мною та Ентоні Блінкеном відбувся обмін листами, який базується на тому факті, що ми з міністром оборони звернулися до Сполучених Штатів, щоб вивчити наші варіанти», — заявив очільник МЗС.

Проте рішення про постачання винищувачів F-16 для України поки не прийняте. Це питання обговорюють з союзниками.

«Жодного рішення щодо цього не прийнято. Ми започаткували міжнародну коаліцію з навчальними заходами під керівництвом Данії та Нідерландів, і ми добре йдемо. І потім мова йтиме про можливу передачу літаків, це питання ми обговорюємо з нашими союзниками», — додав міністр.