Московские власти сообщили об атаке беспилотников в районе Москва-Сити

В Москве в ночь на 18 августа работали системы противовоздушной обороны, сообщали очевидцы. Городские власти отчитались об одном сбитом дроне. Повреждено здание «Экспоцентра» в районе Москва-Сити, как утверждается – обломками уничтоженного беспилотника.

По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают спасательные службы. «Экспоцентр» находится недалеко от здания правительства России (российского Белого дома). Согласно программе на сайте «Экспоцентра», 17-18 августа там проходит только одно мероприятие: выставка «Детство и детская мода».

Издание «Мэш», без указания на источник, утверждает, что сбитый дрон – украинский беспилотник-камикадзе «Бобёр». Такой же был сбит или разрушился в воздухе в районе Живописного моста на северо-западе Москвы 11 августа.

Это уже третий подобный инцидент в районе Москва-Сити за последний месяц.

Российские министерство обороны обвинило в атаке Украину. Киев такие удары оперативно не комментирует. В районе аэропорта Внуково на юго-западе от города около половины четвёртого утра по Москве закрывалось воздушное пространство, несколько рейсов было отменено. К 6:30 аэропорт вернулся к работе, свидетельствуют данные авиатрекеров.

Позже в Росавиации сообщили, что полёты самолётов были временно ограничены во всех четырёх московских аэропортах: Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Такое происходит впервые.