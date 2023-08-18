Лідер Китаю Сі Цзіньпін відправляється на зустріч лідерів країн БРІКС у ПАР

Китайський лідер Сі Цзіньпін готується до участі в важливій зустрічі, організованій для лідерів країн БРІКС — Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. За повідомленням агентства Reuters з посиланням на міністерство закордонних справ Китаю, захід відбудеться в Йоганнесбурзі, ПАР, з 21 по 24 серпня.

Ця зустріч має велике значення, оскільки країни БРІКС об’єднують в собі значний економічний потенціал, становлячи близько чверті світової економіки. Головна мета заходу полягає в обговоренні стратегій для трансформації цих країн в вагому геополітичну силу, яка зможе конкурувати з впливом Заходу на міжнародній арені.

Останнім часом близько 40 країн виразили зацікавленість у приєднанні до БРІКС, що свідчить про зростаючий інтерес до цього об’єднання. Розширення складу БРІКС може визначити нові траєкторії для міжнародних стосунків та економічного співробітництва.

Китай активно підтримує ідею розширення БРІКС, що відображає його прагнення до збільшення геополітичного впливу, особливо в умовах напружених відносин із Сполученими Штатами. Росія також позитивно ставиться до розширення об’єднання, тоді як Бразилія висловлює певні сумніви, враховуючи можливий вплив на її власний авторитет.

Очікується, що результати цієї зустрічі визначать подальший курс розвитку БРІКС та його ролі у геополітичних та економічних питаннях світу. Світова спільнота з великим інтересом спостерігатиме за обговореннями та вирішеннями, які визначать майбутнє цього важливого міжнародного об’єднання.