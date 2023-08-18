Грузовое судно успешно добралось из Украины в Стамбул несмотря на блокаду России

Гражданское грузовое судно, вышедшее из Украины, достигло Стамбула несмотря на блокаду Москвы.

Успешный рейс состоялся после усиления напряженности, когда Россия открыла предупредительный огонь по судну, принадлежащему Турции.

Судно «Джозеф Шульте», ходящее под гонконгским флагом, покинуло одесский порт в среду, став первым судном, бросившим прямой вызов новой попытке России перекрыть доступ Украины к Черному морю.

Согласно сайтам, отслеживающим морской трафик, оно достигло пункта назначения в Стамбуле, двигаясь по западному маршруту и избегая международных вод, предпочитая воды Румынии и Болгарии, которые входят в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что судно использовало «новый гуманитарный коридор», созданный Киевом после того, как Россия в июле вышла из соглашения об экспорте украинского зерна по Черному морю.

Рейс «Джозефа Шульте» состоялся через несколько дней после того, как российские военные произвели предупредительные выстрелы и поднялись на борт судна под флагом Палау, принадлежащего Турции, которое направлялось в украинский порт Измаил.