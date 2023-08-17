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ЗСУ мали успіх південніше звільненого Урожайного

Російські війська намагалися безуспішно здійснити наступ у районах Сеньківки Харківської області та Богданівки Донецької області. В цих місцях тривають інтенсивні бої, але українські військові змогли відбити напад противника. Генштаб ЗСУ повідомляє про це.

«Противник провів неефективні наступальні дії в зоні Сеньківки Харківської області та Богданівки Донецької області. Тут тривають жорсткі бої», — повідомлено у заяві.

Також зазначається, що українські військові зазнали успіху на південь від Урожайного. Там захисники встановили свої позиції та активно відповідають ворогу артилерійським обстрілом. Крім того, українські сили здійснюють заходи з контрбатарейної боротьби.

За даними Генштабу, на напрямку Бахмутського напрямку військові України продовжують наступальні операції південніше міста Бахмут і закріплюються на досягнутих позиціях.

У той же час окупанти намагалися безуспішно здійснити наступ у районах Авдіївки та Мар’їнки. Ворожі війська зазнали значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Вони також активно пересувають свої підрозділи та війська, а також використовують резерви.

«Українські оборонці продовжують відбивати наступ російських військ на напрямках Куп’янського, Лиманського та на північному фланзі Бахмутського напрямку», — наголошено у повідомленні.

Зокрема, Генштаб додав, що українські сили продовжують наступ на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

17 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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