Влада Чехії дозволила солдатам США базуватись на території країни

Чехія сьогодні, 16 серпня, ратифікувала угоду про співпрацю в галузі оборони зі Сполученими Штатами Америки. Це відбувається на тлі агресії з боку РФ.

Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, повідомляє České noviny.

Ще 1 серпня президент Чехії Петр Павел підписав угоду. Договір набуде чинності через 30 днів після отримання листа-підтвердження від США.

За словами прем’єра, укладення угоди є ключовим успіхом і Чехія давно мала її укласти.

«Це поглиблює наші відносини зі США, і його важливість ясно видно в тому факті, що країни, які вступають до НАТО цього року, вже одночасно ведуть переговори про двосторонню угоду з Вашингтоном», — сказав Фіала.

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова сказала, що угода сприятиме більшій безпеці Чехії, оскільки трансатлантична співпраця є основою колективної оборони країн НАТО, а США є ключовим довгостроковим союзником і партнером Чехії.

За словами Чернохової, договір про оборону дає Чехії ще одну гарантію безпеки, а також має цінність у зв’язку з російською військовою агресією проти України.

«У цій ситуації нам не обійтися без міцного союзу з іншими демократичними країнами», — підкреслила Чернохова.

У документі обговорюються багато областей, які можуть бути пов’язані з можливою присутністю американських солдатів у Чехії або співпрацею американських і чеських збройних сил на території Чехії.

Це стосується, наприклад, правового статусу американських солдатів, захисту довкілля, експлуатації автомобілів американськими солдатами та їхніми сім’ями або, можливо, статусу постачальників американських збройних сил.

Також передбачається звільнення американських солдатів від податків і митних зборів у Чехії. Частиною угоди також є перелік військових об’єктів і приміщень чеської армії, які американські збройні сили зможуть використовувати на заздалегідь узгоджених умовах.