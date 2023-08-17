В Україні дівчина змінила своє ПІБ з «по батькові» на «по матері»

Джерело: Леся Литвиненко в Facebook

Леся Литвиненко розповіла, що коли її дочці виповнилося 16, вона змінила собі ПІБ — Литвиненко Станіслава Лесіївна.

“Мабуть, в Україні це перша жінка з жіночим “по батькові”.Прізвище взяла свого справжнього батька, який її виховав. Ім‘я обрала те, яким я її хотіла назвати при народжені. Тільки по батькові викликає непорозуміння — “по батькові” має бути, а не “по мамкові””, – написала жінка.

Леся також розповіла, що виховання дитини є найскладнішим процесом.

“Знаєте, є багато чоловіків, які здатні запліднити, багато жінок, які здатні народити, проте не всі вони здатні виховати дорослу відповідальну людину. Мабуть, виховання є найскладнішим процесом у дорослішанні дітей”, – написала Леся.

Вона також зазначила, що її виховання вплинуло на вибір дівчини змінити “по батькові”, оскільки дочка “демонструє глибоку повагу саме до матері”.

“Мабуть, наші дискусії щодо біблійної нерівності вплинули на її світогляд. В Біблії жінки були товаром і особисто мене це завжди обурювало, особливо в контексті родослівної. Жінка для своєї дитини робить все, жінка ладна вмерти за своє дитя і буквально вмирає при пологах. Чому в результаті так часто дитина носить ім‘я яке їй дав батько, його прізвище та по батькові. То виходить, що жінка досі є “жертовною””, – написала мама дівчинки.

Леся також розповіла, що Станіслава феміністка і вони багато пояснюють їй, що ““права жінок”, це не про “пісяти навстоячки”, це право бути рівною в соціальному житті та самостійно обирати життєвий шлях і нести відповідальність за свій вибір”.

Леся стала для своєї дитини “прикладом щасливої та сильної жінки”, проте вибір дівчини підтримав саме чоловік Лесі.