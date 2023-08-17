Техасець поширював інтимні фото колишньої дівчини: суд оштрафував його на $1,2 млрд

У Техасі суд зобов’язав чоловіка виплатити 1,2 млрд доларів колишній дівчині, якій він влаштував «порно-помсту».

Чоловік місяцями поширював інтимні фото колишньої дівчини в інтернеті, на порносайтах, створив з ними веб-сайт, загальнодоступну папку в Dropbox і фальшиві профілі в соціальних мережах.

Щоб отримати деякі з цих фотографій, чоловік отримав доступ до камери спостереження в будинку жінки, повідомляє The Washington Post.

Фото: Corepics /Depositphotos

Потерпіла, яку в судових документах називають Джейн Доу, подала позов проти кривдника у квітні 2022 року.

Чоловіку вручили повістку до суду, але він не відповідав на виклики і не з’являвся до суду протягом року розгляду.

Утім, його відсутність не завадила присяжним ухвалити рішення.

Суд присяжних постановив виплатити 1,2 мільярда доларів штрафу за шкоду, заподіяну жінці – це навіть більше, ніж просили адвокати потерпілої.

«Цей судовий процес був не про гроші чи цифри, а про меседж. Ми вітаємо рішення Джейн Доу подати цей позов і подати приклад, попередивши інших.

Якщо ви берете участь у сексуальному насильстві через інтимні фото, ви проведете решту життя з осудом», – сказав адвокат Бредфорд Гілд.

З 2015 року в Техасі діє закон, який забороняє розголошення інтимних матеріалів без згоди зображеної особи і з наміром завдати їй шкоди. Порушники мають нести відповідальність за завдані збитки.

Однак з моменту прийняття закону, в техаські суди дійшло небагато справ.