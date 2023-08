Panic as thousands of students don’t know A-Level results after UCAS crashes Другий російський Ка-52 збили за ранок » США дозволили Ізраїлю продати Німеччині протиракетну систему Arrow 3 за $3,5 млрд США у четвер схвалили запит Ізраїлю на експорт спільно розробленої системи протиракетної оборони Arrow 3 до Німеччини, що стане найбільшою оборонною угодою в ізраїльській історії. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на The Times of Israel. Як зазначили у Міністерстві оборони Ізраїлю, Держдеп США повідомив главу відомства Йоава Галланта та інших високопосадовців про схвалення запиту на продаж системи. Arrow 3 наразі є найсучаснішою ізраїльською системою протиракетної оборони великої дальності, призначеною для перехоплення балістичних ракет поза земною атмосферою. В ізраїльському оборонному відомстві зазначили, що представники Ізраїлю і Німеччини підпишуть лист про зобов’язання найближчими тижнями, після чого Берлін перерахує початковий платіж в розмірі близько 600 мільйонів доларів для налагодження виробництва і випуску продукції до підписання повного контракту. Загалом вартість контракту складатиме 3,5 мільярда доларів. В Ізраїлі очікують, що він буде підписаний до кінця 2023 року після схвалення парламентів обох країн. Німеччина очікує, що система Arrow 3 буде поставлена в останньому кварталі 2025 року. Нагадаємо, восени минулого року Німеччина запропонувала ініціативу «Небесний щит», яка спрямована на посилення протиповітряної оборони в Європі і кращу концентрацію зусиль у цій галузі.