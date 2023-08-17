 
«  
  »

Сили оборони знищили близько 480 загарбників

Росія продовжує зазнавати втрат у війні проти України − лише за минулу добу Сили оборони знищили близько 480 загарбників, 24 ворожі безпілотники, 18 ББМ та 17 артилерійських систем.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 256 050 (+480) осіб ліквідовано,
  • танків − 4 329 (+5) од,
  • бойових броньованих машин − 8 398 (+18) од,
  • артилерійських систем − 5 169 (+17) од,
  • РСЗВ − 714 (+0) од,
  • засобів ППО − 486 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів − 314 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 272 (+24) од,
  • крилатих ракети − 1 406 (+2) од,
  • кораблів/катерів − 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 7 641 (+27) од,
  • спеціальної техніки − 773 (+0) од.

Дані уточнюються.

17 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  