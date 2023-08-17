РФ розробила сценарії провокацій на Курській ЗАЕС уже давно, — представник ГУР Юсов

Про це в ефірі телемарафону розповів представник ГУР Андрій Юсов.

Юсов наголосив, що здійснення провокацій на своїй території це розповсюджена та постійна практика в Росії.

«Такі сценарії точно розроблені й підготовлені до втілення у державі-агресорі, його терористичним воєнно-політичним керівництвом. З рештою, атаки на власні цивільні об’єкти та населення для Путіна та його режиму це не новина, а регулярна практика. Тому з метою підвищення рівня мобілізації, з метою покращення внутрішньополітичних процесів та отримання підтримки, ворог може почати здійснювати провокації», — пояснює представник розвідки.

Юсов зазначив, що відповідні плани вже розроблені, і питання стоїть тільки в остаточному рішенні, чи втілювати їх.

«Цей сценарій і розробка його – це історія не сьогоднішнього дня. Такий план існує давно і питання полягає в остаточному рішенні й команді — чи буде вона віддана», — каже він.

Представник ГУР відзначив, що можливий масштаб цих провокацій і радіаційної загрози їхні організатори дуже часто не можуть прорахувати.

«Як, я впевнений, росіяни не могли до кінця передбачити наслідки підриву і знищення Каховської дамби. Так само як кожного разу, коли вони граються у ядерний тероризм на Запорізькій АЕС, звичайно, прорахувати до кінця якісь наслідки окупанти просто не можуть. Але наслідки у будь-яких подібних діях можуть бути значними. Коли йдеться про Курськ, то насамперед — про наслідки для росіян, їхнього цивільного населення», — пояснив Юсов.

На його думку, наразі питання полягає у тому, які населення РФ готове вживати заходи, щоб протидіяти таким намірам влади.

«Чи вони будуть далі терпіти і просто дивитися, як розгортаються події й казати, що все іде за планом?», — додав Юсов.