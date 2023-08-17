Прокурор Джорджии попросила назначить суд по делу Трампа на 4 марта

Прокурор штата Джорджия Фани Уиллис призвала начать судебный процесс по делу против бывшего президента США Дональда Трампа о вмешательстве в выборы 2020 года на 4 марта.

Это, вероятно, еще плотнее заполнит календарь Трампа на 2024 год, в то время как он добивается официального выдвижения от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах.

Дата судебного заседания будет назначена судьей высшего суда округа Фултон Скоттом Макафи, который был выбран случайным образом для рассмотрения дела в столице штата, Атланте.

Адвокаты Трампа почти наверняка попросят назначить заседание на более позднюю дату, возможно, уже после президентских выборов в ноябре.

Но если Макафи удовлетворит просьбу прокурора и назначит дату на 4 марта, то разбирательство начнется накануне так называемого «супервторника», когда в 14 штатах пройдут партийные праймериз.

В ходе этого голосования Трамп будет конкурировать с целым рядом других республиканских кандидатов.

Обвинительное заключение, вынесенное в Джоржии в понедельник, стало четвертым обвинением против бывшего американского лидера за почти четыре месяца.

Из-за них в первой половине 2024 года он может провести в залах суда больше дней, чем в разъездах по стране в качестве кандидата в президенты.