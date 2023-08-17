Правительство Латвии во главе с Кариньшем ушло в отставку

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в четверг, 17 августа, подал заявление об отставке президенту страны Эдгару Ринкевичу. Тем самым официально ушло в отставку и правительство.

Ринкевич на пресс-конференции отметил, что правительство Кариньша продолжит работу до формирования нового кабинета министров. Одновременно президент поблагодарил уходящего премьера за работу.

«Правительства во главе с Кариньшем должны были преодолеть пандемию, бороться с отмыванием денег в латвийских банках и гибридной атакой на восточной границе Латвии, а также поддерживать Украину в борьбе с агрессией России», — цитирует латвийского президента агентство Delfi.

О намерении Кариньша уйти в отставку стало известно ранее на этой неделе. Политик отмечал, что входящие в правительственную коалицию альянс «Объединённый список» и Национальное объединение «блокируют работу по увеличению благосостояния и росту экономики».