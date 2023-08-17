Працівника музею в Лондоні звільнили через зниклі та пошкоджені експонати

Працівника британського музею в Лондоні було звільнено після того, як виявилося, що експонати з колекції «зникли, були вкрадені або пошкоджені». За інформацією BBC, поліція розпочала розслідування цього інциденту.

Мовиться про те, що з одного з найвідоміших туристичних музеїв у Великій Британії були викрадені цінності різного виду, такі як золоті вироби, коштовні прикраси і дорогоцінні камені. Більшість цих цінностей були зберігані в сховищі і не були доступні для загального перегляду.

Директор Британського музею, Гартвіг Фішер, заявив, що музей зробить все можливе для відновлення цих об’єктів.

«Цей інцидент дуже незвичайний. Я можу сказати від імені всього колективу, що ми дуже серйозно ставимося до забезпечення захисту всіх експонатів», — зазначив директор.

За його словами, були вжиті додаткові заходи безпеки, і разом з зовнішніми експертами працюють над з’ясуванням остаточної інформації про те, що саме було викрадено, пошкоджено або зникло. Музей планує вжити судові заходи щодо звільненого працівника.