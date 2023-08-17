Окупанти на Нікольському напрямку терміново будують чергову лінію оборони

Росіяни почали термінову розбудову нової лінії оборони на Нікольському напрямку (Донецька область). Також почали активне окопування лісів у Федорівському районі.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
«По дорозі від Нікольського до Кінських Роздорів активна авіація ворога. Значна кількість вантажівок з живою силою та їх мотлохом повертається в Нікольську частину Маріупольського району. Розповідають місцевим про наказ «отступить за пирамидки», — написав Андрющенко.
Крім того, за його словами, росіяни почали активне окопування в районі лісів у Федорівському та Нікольському районах.
«Схоже на термінову розбудову чергової лінії оборони по Нікольському напряму (лінія Нікольське — Мангуш)», — додав радник мера Маріуполя.
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