Латвія та Естонія приєдналися до декларації G7 про гарантії безпеки для України

Литва, Латвія та Естонія долучилися до декларації, укладеної країнами G7, стосовно надання гарантій безпеки та підтримки Україні. Це було оголошено у спільному заяві цих трьох країн.

«Ми стоїмо на боці України і обіцяємо допомагати їй до досягнення перемоги. Наша підтримка буде спрямована на допомогу Україні у її зусиллях з отримання членства в НАТО та Європейському Союзі», — відзначено в заяві прем’єр-міністра Естонії Каї Каллас.

Аналогічні обіцянки також були висловлені прем’єрами Латвії, Кріш’янісом Каріньшем, та Литви, Інгрідою Шимоніте.

«Ми спільно будемо співпрацювати з Україною в рамках цієї міжнародної ініціативи, щоб встановити безпекові гарантії та механізми, які допоможуть Україні якнайшвидше перемогти в цьому конфлікті, підтримати економічну стійкість та процес відновлення, забезпечити реалізацію реформ, зміцнити стійкість та сприяти її європейському та євроатлантичному шляху», — вказано в заяві.

Підписані держави також виражають намір співпрацювати з Україною на її шляху до вступу до Європейського Союзу та сподіваються на розпочаток переговорів про членство протягом 2023 року, після відповідної оцінки з боку Європейської комісії.