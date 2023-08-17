США дозволили Ізраїлю продати Німеччині протиракетну систему Arrow 3 за $3,5 млрд Сили оборони знищили близько 480 загарбників » Другий російський Ка-52 збили за ранок Воїни 47 окремої механізованої бригади збили ворожий вертоліт Ка-52 у Запорізькій області вранці 17 серпня − таким чином цього ранку оборонці України знищили уже два російські «алігатори» 47 ОМБр у Facebook «Ранок воїнів 47 окремої механізованої бригади розпочався зі знищення російського вертольоту Ка-52 в районі Роботине, що на Запоріжжі». Ворожий «алігатор» помітила вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону близько 07:40 ранку. Вертоліт збили одним пуском з ПЗРК. Повідомляється, що на рахунку бійців 47 бригади – це вже 8-ий «назавжди приземлений Ка-52», вартість якого сягає $16 млн.