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Другий російський Ка-52 збили за ранок

Другий російський Ка-52 збили за ранок

Воїни 47 окремої механізованої бригади збили ворожий вертоліт Ка-52 у Запорізькій області вранці 17 серпня − таким чином цього ранку оборонці України знищили уже два російські «алігатори» 47 ОМБр у Facebook

«Ранок воїнів 47 окремої механізованої бригади розпочався зі знищення російського вертольоту Ка-52 в районі Роботине, що на Запоріжжі».

Ворожий «алігатор» помітила вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону близько 07:40 ранку. Вертоліт збили одним пуском з ПЗРК.

Повідомляється, що на рахунку бійців 47 бригади – це вже 8-ий «назавжди приземлений Ка-52», вартість якого сягає $16 млн.

17 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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