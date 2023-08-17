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Бритни Спирс разошлась с мужем через год после свадьбы

Britney Spears and Sam Asghari в 2019

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES

Событие Бритни Спирс и ее муж Сэм Асгари разошлись после 14 месяцев брака, сообщают американские СМИ.

Пара впервые встретилась на съемках музыкального клипа Спирс в 2016 году и вышла замуж за небольшую, но звездную церемонию в июне 2022 года.

29-летний Асгари поддержал 41-летнюю Спирс в лечении ее психического здоровья и в процессе завершения попечительства, которое имел над ней ее отец.

Но слухи об их супружеских спорах облетели таблоиды США.

Представители Спирс и Асгари пока не дали комментарии.

Первым эту новость опубликовало издание TMZ, а источник подтвердил новостное агентство Associated Press, которое Асгари подал на развод.

Модель и фитнес-тренер Ирано-американского происхождения познакомился со Спирсом во время съемок клипа на песню Slumber Party.

Он сыграл ключевую роль во время ее борьбы по попечительству с отцом Джейми, надевал футболку Free Britney и выкладывал фото в инстаграммах перед важным судебным слушанием.

Асгари сделал предложение Спирсу в их доме в сентябре 2021 года.

Во время помолвки пара объявила, что ждет первого ребенка, но позже сообщила, что произошел выкидыш.

Их свадьба в доме суперзвезды в Таузанд Оукс, штат Калифорния, была интимной и одновременно роскошной, на ней присутствовали такие знаменитости, как Пэрис Хилтон, Мадонна и Дрю Бэрримор.

Но недавно пару заметили на публике без кольца.

Спирс пока не объявляла о разрыве в социальных сетях. Ее последний пост в инстаграмме, опубликованный после появления скандальных новостей, сообщал только о планах купить лошадь.

Развод происходит в то время, когда Спирс готовится к публикации своих мемуаров «Женщина во мне» этого октября.

Ранее она была замужем за другом детства Джейсоном Александром в течение 55 часов в 2004 году и рэпером Кевином Федерлайном с 2004 по 2007 год. От Федерлайна у нее двое детей.

17 августа, 2023 | Tags: | Category: Новости, США, Шоу-бизнес

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