30 тисяч хасидів хочуть приїхати до Умані на святкування Прокурор Джорджии попросила назначить суд по делу Трампа на 4 марта » Бритни Спирс разошлась с мужем через год после свадьбы АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Событие Бритни Спирс и ее муж Сэм Асгари разошлись после 14 месяцев брака, сообщают американские СМИ. Пара впервые встретилась на съемках музыкального клипа Спирс в 2016 году и вышла замуж за небольшую, но звездную церемонию в июне 2022 года. 29-летний Асгари поддержал 41-летнюю Спирс в лечении ее психического здоровья и в процессе завершения попечительства, которое имел над ней ее отец. Но слухи об их супружеских спорах облетели таблоиды США. Представители Спирс и Асгари пока не дали комментарии. Первым эту новость опубликовало издание TMZ, а источник подтвердил новостное агентство Associated Press, которое Асгари подал на развод. Модель и фитнес-тренер Ирано-американского происхождения познакомился со Спирсом во время съемок клипа на песню Slumber Party. Он сыграл ключевую роль во время ее борьбы по попечительству с отцом Джейми, надевал футболку Free Britney и выкладывал фото в инстаграммах перед важным судебным слушанием. Асгари сделал предложение Спирсу в их доме в сентябре 2021 года. Во время помолвки пара объявила, что ждет первого ребенка, но позже сообщила, что произошел выкидыш. Их свадьба в доме суперзвезды в Таузанд Оукс, штат Калифорния, была интимной и одновременно роскошной, на ней присутствовали такие знаменитости, как Пэрис Хилтон, Мадонна и Дрю Бэрримор. Но недавно пару заметили на публике без кольца. Спирс пока не объявляла о разрыве в социальных сетях. Ее последний пост в инстаграмме, опубликованный после появления скандальных новостей, сообщал только о планах купить лошадь. Развод происходит в то время, когда Спирс готовится к публикации своих мемуаров «Женщина во мне» этого октября. Ранее она была замужем за другом детства Джейсоном Александром в течение 55 часов в 2004 году и рэпером Кевином Федерлайном с 2004 по 2007 год. От Федерлайна у нее двое детей.