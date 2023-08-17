30 тисяч хасидів хочуть приїхати до Умані на святкування

Понад 30 тисяч хасидів виражають намір відвідати місто Умань в Черкаській області для святкування єврейського Нового року — Рош га-Шана. Про це повідомлено Державною службою України з етнополітики та свободи совісті.

Незважаючи на настійні рекомендації до паломників оберігати себе від поїздки до Умані у зв’язку з актуальною війною, систематичними масовими обстрілами на території України та можливими провокаціями з боку Росії, хасиди сприймають це паломництво як своїй релігійний обов’язок.

Головні питання, над якими вже здійснюється робота, включають організацію в’їзду та реєстрації паломників, гарантування їхньої безпеки, покращення інфраструктури району, забезпечення місцями проживання та харчування для учасників паломництва, а також створення комфортних умов для вільного виявлення їхніх релігійних переживань.

Неухильно вказується на те, що мер Умані, Ірина Плетньова, зазначила, що забезпечити безпечне приховування такої великої кількості людей, які сконцентровані на відносно невеликій території, практично є неможливим завданням.