ЗСУ використовують тепловізори для полювання на російські міни

Журналіст CNN повідомляє, що бійці Збройних сил України використовують експериментальну техніку тепловізійної зйомки, щоб виявити російські міни.

Журналіст CNN бачив, як українські військові на передовій у сутінках встановлюють тепловізійну камеру на комерційному безпілотнику. Камера ширяє над російськими мінними полями і виявляє десятки теплових сигнатур (слідів – ред.). Деякі з них є кратерами, але багато з них – це міни, ледь приховані під поверхнею.

Тепло, яке міни отримують від яскравого літнього сонця вдень, зберігається із заходом сонця, завдяки чому вони стають чіткіше помітними на тепловізійній камері.

Військовослужбовці 15-го окремого полку Національної гвардії, які перебувають поблизу села Роботине, за яке точаться запеклі бої, розповіли CNN, що ця тактика є ефективним засобом виявлення деяких мін.

На відеозаписі, наданому CNN, видно, як міни підриваються спеціальними українськими зарядами, що детонують і принаймні частково усувають загрозу.

Це ще один приклад застосування українцями винахідливості на додачу до бронетехніки і озброєнь, наданих країнами НАТО протягом останніх місяців, для допомоги в контрнаступі, зазначає CNN.

Представник британської благодійної організації з розмінування HALO Trust Пол Макканн розповів телекомпанії, що її фахівці з розмінування застосовували цей метод в Анголі, де він виявився перспективним. Він сказав, що теплові сигнатури мін більш чітко видно на світанку і в сутінках, коли вони більше контрастують із зовнішньою температурою.

CNN зазначає, що українські військові часто використовують дрони з тепловізійними камерами, проте масштаби завдання величезні: за офіційними українськими оцінками, росіянами заміновано понад 180 000 квадратних кілометрів території, а на один квадратний метр часто припадає до п’яти мін.

Команда безпілотників на передовій позиції поблизу села Роботине розповіла CNN, наскільки інтенсивно замінована територія навколо них.

Олександр із 15-го полку Національної гвардії розповів: «Коли ми зайшли в одну лісосмугу, ми знайшли до 53 мін-пасток. Вони зроблені не з однієї гранати – ми називаємо це «букетом», гранати на інших гранатах».