У Литві заявили про закриття двох пунктів перепуску з Білоруссю

Про це інформує DELFI.

Повідомляється, що рішення прийнято з метою адекватного реагування на зміни у геополітичній ситуації, загрози національній безпеці та запобігання контрабанді товарів.

У разі припинення проїзду через прикордонні пункти пропуску Шумськ і Тверечь, співробітники контролю будуть переведені до іншого КПП, а транспортні потоки будуть спрямовані на Мідники, який пройшов реконструкцію та оснащений рентген-контрольною системою.

Нині через Шумськ проходить лише легкові авто, а через Тверечь — легківки та транспортні засоби з порожніми вантажами.

На кордоні Польщі з Білоруссю є один контрольно-пропускний пункт, два на латвійському кордоні та шість на литовському.

Генеральний директор митного департаменту Дарюс Жвіронас вважає, що закриття контрольних пунктів Шумськ і Тверечь не порушить рух товарів через кордон з Білоруссю.