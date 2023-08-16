США підштовхують Іран до припинення поставок Росії дронів — ЗМІ

США підштовхують Іран до припинення продажу безпілотників Росії в рамках обговорення ширшої угоди між Вашингтоном та Тегераном щодо зниження напруженості.

Про це повідомляє Financial Times.

США наполягають, щоб Іран припинив продавати Росії бойові безпілотники, які Москва використовує у війні проти України, а також запасні частини для безпілотних літальних апаратів, повідомили анонімні джерела Financial Times.

Як зазначає Reuters, ця новина з’явилася в той час, коли Вашингтон та Іран намагаються послабити напруженість та відновити ширші переговори щодо ядерної програми Ірану. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що вітатиме будь-які кроки Ірану щодо деескалації його «зростаючої ядерної загрози».

Ці обговорення проходили паралельно з переговорами щодо угоди щодо обміну полоненими минулого тижня. Іран дозволив чотирьом затриманим громадянам США перейти під домашній арешт із тегеранської в’язниці, а п’ятий вже був під домашнім арештом.