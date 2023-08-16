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Спецпосланник ООН призвал МУС выдвинуть обвинения против Талибана

Гордон Браун

Гордон Браун заявил, что запрет на получение образования и трудоустройства для афганских женщин и девочек является преступлением против человечности

Спецпосланник ООН по вопросам глобального образования заявил, что Международный уголовный суд должен провести расследование и выдвинуть обвинения против Талибана в связи с ущемлением прав афганских женщин и девочек.

«Полученное нами юридическое заключение показывает, что лишение афганских девочек возможности получать образование, а афганских женщин – работать является гендерной дискриминацией, и это должно рассматриваться как преступление против человечности и преследоваться Международным уголовным судом», – заявил спецпосланник Гордон Браун на брифинге для журналистов.

Браун, который занимал должность премьер-министра Великобритании в 2007-2010 годах, сделал это заявление во вторую годовщину захвата власти в Афганистане Талибаном.

Он сообщил, что находится в контакте с МУС и направил юридическое заключение сотрудникам суда в Гааге, призвав суд провести расследование и привлечь виновных к ответственности.

16 августа, 2023 | Category: Новости, США

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