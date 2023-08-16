Румунія навчатиме українських пілотів на F-16

Про це Йоганніс заявив у промові під час урочистостей з нагоди Дня ВМС Румунії.

За його словами, навчальний центр готуватиме не лише українських, а й пілотів країн-учасниць НАТО.

«Ми братимемо участь у підготовці українських військових в рамках місії військової допомоги Європейського союзу і будемо приймати майбутній регіональний навчальний центр підготовки пілотів F-16, який служитиме як румунським, так і українським пілотам, а також пілотам з країн-членів Альянсу», — сказав він.

Президент наголосив, що Румунія продовжить надавати необхідну підтримку Україні «в її боротьбі за мир і свободу». Зокрема, країна координуватиме у межах ЄС зусилля для подолання наслідків російського вторгнення та виступатиме за продовження допомоги Україні.

Що відомо про винищувачі F-16 для України

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Також радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.

У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.

16 липня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Штати не відкладатимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16, Байден дозволив європейським країнам розпочати тренування.