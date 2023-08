The moment Ukraine used an experimental drone to attack a Russian bridge Спецпосланник ООН призвал МУС выдвинуть обвинения против Талибана » Расследователи сообщили об отравлениях уехавших из России журналистов С осени прошлого года несколько российских журналисток, покинувших страну, вероятно, были отравлены. Об этом говорится в расследовании The Insider . По данным расследователей издания, в октябре прошлого года была отравлена корреспондент «Новой газеты» и «Медузы» Елена Костюченко, неделю спустя в Тбилиси – журналистка «Эха Москвы» Ирина Баблоян , а в мае 2023 года в Праге симптомы отравления были зафиксированы у главы фонда «Свободная Россия» Наталии Арно. The Insider обращает внимание, что обычно не публикует подобные расследования до установления причастных к преступлениям, но в этом случае издание с согласия пострадавших решило рассказать о случившемся, чтобы предупредить уехавших из России. Отравление в Германии Елены Костюченко Елена Костюченко вскоре после начала войны находилась на территории Украины. Журналистка опубликовала несколько репортажей. В материале про Херсон журналистка писала, что российские солдаты похищали и пытали людей. В конце марта Костюченко находилась в Запорожье и планировала поехать в Мариуполь, тогда ещё находившийся под контролем Украины. По словам журналистки, неожиданно ей позвонила коллега и рассказала, что с ней связались люди, которые хорошо знали о поездке в Мариуполь, и предупредили, что «у кадыровцев есть приказ найти и убить Костюченко». В качестве доказательства коллеге Костюченко дали прослушать запись обсуждения поездки в Мариуполь, пишет The Bell. Вскоре после звонка коллеги с Костюченко связался источник из украинской разведки и сообщил, что, по имеющейся у него информации, журналистку хотят убить. Костюченко удалось покинуть Запорожье и выехать в Германию. Журналистка поселилась в Берлине, стала работать в «Медузе» и для дальнейших поездок хотела получить украинскую визу. В посольстве Киева в Берлине записаться на подачу документов Костюченко не удалось, но это получилось сделать в консульстве в Мюнхене. 17 октября Костюченко отправилась в Мюнхен ночным поездом, на следующий день встретилась там со своей подругой. На обратном пути у Костюченко заболела голова. В Берлине она с трудом добралась до своей квартиры, почувствовала упадок сил, у нее появилась одышка. Костюченко подумала, что это последствия COVID-19, которым она переболела за три недели до этого. Наутро она почувствовала сильную боль в животе, которая отдавала в позвоночник. У нее появились головокружение, тошнота, сильное чувство тревоги, а также бессонница. Журналистка обратилась в больницу только через десять дней. Тесты среди прочего выявили у неё повышение показателей ферментов печени. Врачи рекомендовали сдать анализы на токсины в клинике «Шарите», где проходил лечение оппозиционер Алексей Навальный после отравления веществом класса «Новичок». Костюченко обратилась в полицию. Полицейские начали расследование, признав, что найти следы токсинов через некоторое время после вероятного отравления будет практически невозможно. 2 мая дело закрыли, но в июле открыли вновь для проведения дополнительных исследований. Врачи, опрошенные The Insider, сообщили, что описанные Костюченко симптомы похожи на отравление веществом, попавшим в организм извне. Отравление в Тбилиси Ирины Баблоян В октябре прошлого года журналистка «Эха Москвы» Ирина Баблоян переехала в Грузию. Вечером 25 октября она почувствовала недомогание, затем слабость и головокружение. Через сутки у нее стали багровыми ладони. 27 октября Баблоян поехала в Ереван. В гостинице у неё заболел живот, появилась тошнота и бессонница, во рту ощущался металлический вкус. Симптомы пропали спустя два дня, но до сих пор у журналистки появляются внезапные покраснения на коже. Через несколько месяцев журналистка переехала в Берлин и сдала кровь для токсикологического анализа в «Шарите». Позже врачи ей сказали, что образцы крови утеряны. Баблоян опросили об обстоятельствах вероятного отравления в полиции. Недавно журналистка сдала повторные анализы. Опрошенные The Insider медики Баблоян могли отравить тем же или схожим веществом, которое, вероятно, использовали против Костюченко. Отравление в Праге Наталии Арно Глава фонда «Свободная Россия» Наталия Арно в начале мая участвовала в непубличном мероприятии в Праге. После возвращения в гостиницу Арно увидела дверь своего номера открытой. В номере, по словам Арно, ощущался запах парфюмерии. Позднее Арно проснулась от боли во рту. Затем болезненные ощущения стали распространяться по телу, а во рту появился минеральный вкус. В тот же день Арно вернулась домой в Вашингтон и обратилась к врачу. Результаты токсикологического исследования пока не готовы, но медики сообщили, у Арно, по всей вероятности, отравление нейротоксичным веществом. Эксперты The Insider говорят, что описанные симптомы могут говорить об отравлении нервно-паралитическим веществом, в том числе класса «Новичок». Делом Арно занимаются правоохранительные органы США.