Поддержка Трампа среди республиканцев выросла несмотря на выдвинутые против него обвинения

После каждого нового обвинения Дональд Трамп заявляет, что его позиции среди республиканских избирателей только укрепляются, и для этого у него есть основания.

Почти две трети республиканцев (63%) хотят, чтобы бывший президент снова баллотировался.

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Центра исследований публичной политики Associated Press – NORC.

Это больше, чем 55%, которые говорили то же самое в апреле, когда Трамп столкнулся с первыми уголовными обвинениями.

Сегодня семь из десяти республиканцев положительно относятся к Трампу, что больше 60%, заявивших об этом два месяца назад.

Однако многие американцы решительно настроены против него, и это является важным предупреждением для бывшего президента и его сторонников.

Хотя 74% республиканцев, почти три четверти, заявили, что поддержат его на выборах в ноябре, чуть больше половины (53%) всех американцев сказали, что точно не поддержат Трампа, если он станет официальным кандидатом от партии.

Еще 11% заявили, что, вероятно, не поддержат его в ноябре 2024 года.