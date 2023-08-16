На виплати українським військовим йде третина видатків держбюджету, — Мінфін

Про це інформує Міністерство Фінансів України.

З січня по липень цього року, видатки загального фонду державного бюджету склали 1,64 трлн гривень, з яких у липні — 231,8 млрд гривень.

Найбільшою статтею видатків (40,8% від загального обсягу) була оплата праці з нарахуваннями, на яку було витрачено 669,9 млрд гривень. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців було спрямовано 518,8 млрд гривень.

Фото: Міністерство Фінансів України

Другою за величиною статтею видатків є оплата за використання товарів та послуг, яка складає 24,8% від загального обсягу видатків. На цю статтю було спрямовано 406,3 млрд гривень, зокрема 65,3 млрд гривень у липні.

Більшість цих коштів також йде на Збройні Сили України — 276,9 млрд гривень було витрачено на придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, засобів індивідуального захисту, пального, харчування тощо. Ще 78,6 млрд гривень перераховано на програму державних гарантій медичного обслуговування населення.

Третьою за величиною статтею видатків було соціальне забезпечення, таке як пенсії та стипендії, на яке спрямували 304,6 млрд гривень. З цієї суми 159 млрд гривень перераховано Пенсійному фонду, а 105,5 млрд гривень — Міністерству соціальної політики.

Серед інших значних статей видатків можна виділити трансферти місцевим бюджетам (5,6% всіх видатків, або 92,3 млрд гривень) та обслуговування державного боргу (7,8% видатків, або 128,1 млрд гривень).