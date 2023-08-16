Казахстан будує 20 нових прикордонних застав на кордоні з РФ

Про це інформує Ulysmedia.kz, з посиланням на слова першого заступника начальника департаменту охорони кордону прикордонної служби Комітету національної безпеки Казахстану Серіка Ахметкалієва.

«Зараз триває будівництво 20 прикордонних відділень на північному напрямку, безпосередньо на кордоні з Російською Федерацією», — сказав він.

Ахметкалієв додав, що також триває будівництво трьох модульних застав на південних кордонах. Водночас на південному заході країни за останні п’ять років ввели в експлуатацію 15 таких застав.

За його словами, у межах проєкту загалом заплановане будівництво 50 прикордонних застав.