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Казахстан будує 20 нових прикордонних застав на кордоні з РФ

Про це інформує Ulysmedia.kz, з посиланням на слова першого заступника начальника департаменту охорони кордону прикордонної служби Комітету національної безпеки Казахстану Серіка Ахметкалієва.

«Зараз триває будівництво 20 прикордонних відділень на північному напрямку, безпосередньо на кордоні з Російською Федерацією», — сказав він.

Ахметкалієв додав, що також триває будівництво трьох модульних застав на південних кордонах. Водночас на південному заході країни за останні п’ять років ввели в експлуатацію 15 таких застав.

За його словами, у межах проєкту загалом заплановане будівництво 50 прикордонних застав.

16 августа, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия

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