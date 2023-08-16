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Держсекретар США закликав Конгрес надати Україні додаткові кошти

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Конгрес ухвалити запит адміністрації президента Джо Байдена на додаткове фінансування для України —  Блінкен під час брифінгу, «Європейська правда»

«Я закликаю Конгрес ухвалити цей закон про додаткове фінансування негайно».

Він нагадав, що минулого тижня Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити 24,1 мільярда доларів, щоб «продовжувати підтримувати безпеку України, її економічні та гуманітарні потреби, а також допомагати іншим країнам, які потерпають від наслідків російської війни».

За його словами, Держдепартамент працює з українськими партнерами над довгостроковими зобов’язаннями у сфері безпеки, які допоможуть Україні стримувати російську агресію і захищатися від неї.

«Україна повинна мати чітке уявлення про довготривалий характер нашої підтримки і підтримки багатьох інших країн, які нададуть Україні аналогічні зобов’язання.  Президент Путін повинен чітко усвідомити марність продовження своєї агресії».

16 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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