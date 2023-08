США підштовхують Іран до припинення поставок Росії дронів — ЗМІ The moment Ukraine used an experimental drone to attack a Russian bridge » CNN показала видео удара украинскими морскими дронами по Керченскому мосту SBU / CNN Разработанные СБУ надводные ударные дроны получили название Sea Baby Служба безопасности Украины (СБУ) передала американской телекомпании CNN видеозапись, на которой запечатлен момент удара экспериментального украинского надводного дрона по опоре моста, связывающего Россию с аннексированным ею Крымским полуостровом. Атака была совершена 17 июля, в результате часть моста была выведена из строя, из-за чего пропускная способность его автомобильной части ощутимо сократилась. Хотя информированные источники Би-би-си в СБУ неофициально сообщали о причастности украинской спецслужбы к этому удару, до сих пор на официальном уровне Киев этого не признавал. Глава СБУ Василий Малюк в интервью CNN рассказал, что использовавшийся для удара по мосту дрон – их назвали Sea Baby («Морская малышка») – стал результатом многомесячных разработок, которые начались сразу же после полномасштабного российского вторжения в Украину. Служба предоставила телекомпании запись с экрана оператора морского дрона, на которой видны последние секунды перед тем, как начиненный 850 кг взрывчатки катер врезается в железобетонную опору моста. На двух других видеозаписях, предоставленных источниками СБУ, содержатся кадры, снятые камерами наружного наблюдения, на которых видно, как катер атакует автомобильную часть моста, после чего, примерно пять минут спустя, другой дрон взрывается возле железнодорожного пролета, приблизившись к нему с противоположной стороны. «Морские надводные дроны – это уникальное изобретение Службы безопасности Украины, — говорит Малюк в интервью телекомпании. – Ни одна частная фирма не была в это вовлечена. При помощи этих дронов мы недавно нанесли успешный удар по Крымскому мосту, крупную атаку на «Оленегорский горняк» и на танкер «Сиг»».