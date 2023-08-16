Бывший глава отдела контрразведки в ФБР Нью-Йорка признал себя виновным в заговоре по делу о содействии российскому олигарху Олегу Дерипаске

Бывший глава отдела контрразведки в ФБР Нью-Йорка спецагент Чарльз Макгонигал признал себя виновным в заговоре по делу о содействии российскому олигарху Олегу Дерипаске в нарушении санкций против Москвы. Макгонигал в 2016 году расследовал связи предвыборного штаба президента Дональда Трампа с Россией.

55-летний Чарльз Макгонигал заявил в федеральном суде Нью-Йорка, что после ухода из ФБР согласился работать на Дерипаску с целью собрать компромат на его бизнес-конкурента. По словам Макгонигала, в 2021 году он получил более $17 тысяч в качестве оплаты за услуги. Экс-сотрудник ФБР подчеркивает, что «глубоко раскаивается» в том, что сделал.

Приговор вынесут в декабре 2023 года, говорится в сообщении Associated Press. Макгонигалу грозит до 5 лет лишения свободы.

Помощник прокурора Ребекка Делл сообщила судье об имеющихся у следствия доказательствах того, что Макгонигал предпринимал попытки исключить Олега Дерипаску из американского санкционного списка. Делл также отметила, что в 2021 году Чарльз Макгонигал и несколько его сообщников вели переговоры о получении гонорара в размере от $650 тысяч до $3 млн за поиск электронных файлов с информацией о конкуренте Дерипаски. Forbes со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, утверждал, что этот конкурент – Владимир Потанин, совладелец «Норникеля».

С учетом признания, которое было сделано, и сделки со следствием Макгонигал скорее всего получит лишь пять лет тюрьмы вместо 20, предполагает New York Times.

Чарльз Макгонигал прослужил в ФБР более 20 лет, при этом последние два года своей карьеры он возглавлял контрразведывательное управление спецслужбы в Нью-Йорке. В этом качестве он сам принимал участие в расследованиях, касающихся российских олигархов, включая Олега Дерипаску, пишет Голос Америки.

Бывший высокопоставленный сотрудник ФБР Чарльз Макгонигал был арестован в США в январе 2023 года. Как утверждалось в обвинительном заключении, Макгонигал вел дела, связанные с имуществом российского олигарха Олега Дерипаски в США. Тогда же власти США арестовали бывшего российского дипломата Сергея Шестакова, которому также вменяется нарушение антироссийских санкций и дача ложных показаний ФБР.

Власти США ввели санкции в отношении Дерипаски весной 2018 года. В декабре того же года США сняли санкции с компаний олигарха, но персональные ограничения против него оставили в силе.

В марте 2019 года он подал в американский суд на Минфин США. Дерипаска заявил, что санкционные ограничения в отношении него несправедливы и незаконны, а ущерб, который они нанесли, оценил более чем в $7,5 млрд. Бизнесмен требовал отмены санкций, так как условия для их введения перестали быть актуальными.

В ответ на это Минфин США рассекретил часть материалов, которые также стали основанием для введения ограничительных мер. В ведомстве заявили, что олигарх отмывал деньги для Владимира Путина. А летом 2021 года американский суд отказал российскому олигарху Олегу Дерипаске в удовлетворении иска с требованием отменить введенные против него санкции Минфина США.